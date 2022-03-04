Улан-Удэ, 4 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Бурятии организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения пожилого жителя Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Предварительно установлено, что 72-летний мужчина вышел из дома 2 декабря 2021 года и до настоящего времени не вернулся. Он был одет в зимнее пальто тёмно-зелёного цвета. Пропавший европейской внешности, рост 160 см, волосы и борода седые.

«В настоящее время ведутся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и выяснение обстоятельств его исчезновения», — отметили в управлении, призвав граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшем, обратиться в полицию.