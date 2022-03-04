Пекин, 4 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В общей сложности 25 финансовых учреждений получили отзывы в результате восьмого раунда дисциплинарной проверки, начатой Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

С 22 по 24 февраля эти финансовые учреждения, включая финансовые регуляторы, банки, фондовые биржи и компании по управлению активами, получили индивидуальную обратную связь от 15 инспекционных групп, развернутых для проведения миссии, и были проинформированы о важных проблемах, выявленных в ходе процесса.

Китай начал жесткие меры по борьбе с финансовой коррупцией и эффективно предотвратил и нейтрализовал основные финансовые риски. Его финансовый сектор добился новых результатов, отмечается в отзывах.

Однако в этих учреждениях по-прежнему оставался ряд проблем, таких как отсутствие адекватного политического сознания, осознания рисков и решимости продвигать финансовую реформу, а также деятельность, нарушающая правила бережливости, отмечается в отзывах.

Требуются усилия для проведения тщательного изучения соответствующих рисков, устранения проблем, выявленных в ходе проверки, и защиты стабильной финансовой ситуации, говорится в отзыве. Настоятельно призывая к созданию долгосрочного механизма для реализации результатов проверок, в отзывах подчеркивалось, что усилия по исправлению положения также должны сочетаться с финансовой реформой и способствовать качественному развитию сектора.