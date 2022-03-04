Париж, 4 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли отправится в Румынию 6 марта, сообщает Le Parasien.

Jim Mattis Флоранс Парли

Флоренс Парли намерена встретиться с примерно 500 солдатами, отправленными в Румынию.

«Авианосец «Шарль де Голль» покинул Кипр, чтобы иметь возможность достичь района в Средиземном море, который позволит нашим самолетам Rafale и нашим самолетам-разведчикам выполнять задачи по воздушному патрулированию», — заявила Флоренс Парли, добавив, что самолеты будут лететь строго на север, в сторону территории Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине может стать ещё хуже, заявил 3 марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.