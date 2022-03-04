Ставрополь, 4 марта 2022, 08:49 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году получат сертификаты на жилье почти полторы тысячи молодых семей. С помощью государства они смогут приобрести жилье в новостройке, на вторичном рынке или построить собственный дом. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Новые дома
Новые дома
Onf.ru

Он напомнил, что краевая программа «Молодая семья» за 15 лет работы помогла решить вопрос с жильем семи тысячам ставропольских семей. При этом программа рассчитана на срок до 2025 года.

«Больше 15 лет она помогает ставропольчанам решать жилищный вопрос. В свое жилье за это время переехали 7 тысяч семей. Дальше таких счастливых историй будет больше — программа действует до 2025 года», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

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