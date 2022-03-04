Ставрополь, 4 марта 2022, 08:49 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году получат сертификаты на жилье почти полторы тысячи молодых семей. С помощью государства они смогут приобрести жилье в новостройке, на вторичном рынке или построить собственный дом. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Он напомнил, что краевая программа «Молодая семья» за 15 лет работы помогла решить вопрос с жильем семи тысячам ставропольских семей. При этом программа рассчитана на срок до 2025 года.
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