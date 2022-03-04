Ставрополь, 4 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2022 году получат сертификаты на жилье почти полторы тысячи молодых семей. С помощью государства они смогут приобрести жилье в новостройке, на вторичном рынке или построить собственный дом. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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Он напомнил, что краевая программа «Молодая семья» за 15 лет работы помогла решить вопрос с жильем семи тысячам ставропольских семей. При этом программа рассчитана на срок до 2025 года.

«Больше 15 лет она помогает ставропольчанам решать жилищный вопрос. В свое жилье за это время переехали 7 тысяч семей. Дальше таких счастливых историй будет больше — программа действует до 2025 года» , — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram .

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