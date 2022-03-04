Хабаровск, , 09:05 — REGNUM В минстрое Хабаровского края продолжается приём документов от молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявления принимают до 19 марта. Также принимают документы от желающих получить господдержку в рамках федеральной программы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Квартира Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Всего в 2022 году почти 400 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. На реализацию двух госпрограмм выделено более 550 млн рублей.

«Есть два условия, которые необходимо соблюсти, чтобы вступить в любую из этих программ. Первое — нуждаться в улучшении жилищных условий. Второе — ограничение по возрасту. Меры поддержки рассчитаны на молодые семьи, где обоим супругам или родителю в неполной семье меньше 35 лет», — уточнили специалисты.

Сумма выплаты в каждом конкретном случае зависит от состава семьи. Например, семья из трех человек может претендовать на субсидию до 2 млн рублей.

Федеральная программа — еще один из способов получить господдержку. Она финансируется из трех бюджетов — федерального, краевого и муниципального. В этом году общий объем составит около 370 млн рублей. На эти средства свои жилищные условия смогут улучшить 302 молодые семьи. Особенности программы в том, что участники могут выбрать жилье в любом районе края, рассматривая при этом не только новостройки, но и вторичное жилье. Кроме того, за счет этих средств можно частично погасить уже взятую ранее ипотеку, либо использовать субсидию в качестве первоначального взноса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области молодые семьи получили сертификат на покупку жилья.