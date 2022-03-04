Пекин, , 08:46 — REGNUM Трибунал по интеллектуальной собственности Верховного народного суда Китая принял 9 458 апелляционных дел с момента своего открытия в январе 2019 года, при этом среднегодовой рост за последние три года составил 49,3%, сообщает агентство Синьхуа.

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Среди дел 7 680 были завершены трибуналом по интеллектуальной собственности, согласно отчету о выполнении решения, касающегося процедуры судебного разбирательства по делам об интеллектуальной собственности. Отчет был представлен в воскресенье на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Трибунал по интеллектуальной собственности был создан в январе 2019 года для рассмотрения апелляций по патентам и другим делам об интеллектуальной собственности, связанным с технологиями, а также антимонопольным делам в рамках усилий страны по усилению защиты прав интеллектуальной собственности и созданию бизнес-среды мирового класса.

В докладе говорится, что более пятой части дел, рассмотренных трибуналом, касались информационных технологий нового поколения, производства высокотехнологичного оборудования, биомедицины и других развивающихся отраслей, имеющих стратегическое значение.

Китайские суды будут и далее укреплять защиту научных и технологических инноваций и усиливать судебную защиту прав интеллектуальной собственности на основные технологии в ключевых областях и развивающихся отраслях, сказал президент Верховного народного суда Чжоу Цян, выступая с докладом на сессии.

Будут приняты конкретные меры для поддержания справедливой рыночной конкуренции, сказал Чжоу, подчеркнув усилия по обеспечению законного и беспристрастного рассмотрения дел об интеллектуальной собственности, связанных с иностранными компаниями.