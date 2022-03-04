Москва, 4 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Центральный банк России вновь принял решение не проводить торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Исключение составит режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, товарной секции (драгоценные металлы) и контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках. Торги пройдут с 10.00 до 18.45 по мск.

В пресс-службе добавили, что режим работы Московской биржи на следующий день будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 по мск 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России прекратил проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже 28 февраля.

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