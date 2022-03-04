Вашингтон, 4 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Вашингтон не хочет новой холодной войны. Она выступила с таким утверждением 3 марта в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

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«Никто не хочет новой холодной войны. Однако России необходимо прислушаться к мнению мира», — сказала она в ответ на вопрос о том, в каком направлении, по мнению властей США, в современной ситуации движутся международные отношения.

Также Нуланд добавила, что накануне Генеральная Ассамблеей ООН на специальной сессии приняла резолюцию с осуждением спецоперации РФ по защите Донбасса. При этом эти решения не имеют обязательной юридической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Пентагон для предотвращения эскалации, ошибок и военных инцидентов с 1 марта наладил канал связи с Министерством обороны России.