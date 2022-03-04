Магнитогорск, Челябинская область, , 08:45 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Хоккейный клуб «Металлург» Vk.com/hcmetallurg

В составе «Металлурга» дубль оформил нападающий Андрей Чибисов. Ещё по шайбе забросили Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри.

У «Барыса» точными бросками отметились форварды Якоб Лилья и Якоб Берглунд.

Таким образом, «Металлург» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 5 марта в Нур-Султане.

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