Вилючинск, Камчатский край, , 08:44 — REGNUM На Камчатке прошли плановые учения по отражению воздушной атаки условного противника на Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

В ходе учений дивизион ЗРК С-400 «Триумф» войск и сил на Северо-востоке России выдвинулся из позиционного в новый район, где развернул и замаскировал пусковые установки, подготовил их к применению.

«Боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» выполнили нормативы по противовоздушной обороне пункта базирования Подводных сил ТОФ и отработали алгоритм действий по отражению воздушного удара условного противника с электронными пусками зенитных управляемых ракет». пресс-служба ВВО

В манёврах ПВО принимали участие более 200 военнослужащих и десять единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе полевого выхода подразделений войсковой противовоздушной обороны армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота отработано уничтожение авиации и беспилотников условного противника.

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