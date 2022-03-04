Улан-Удэ, 4 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам января 2022 года зафиксировано снижение промышленного производства на 19,9% по сравнению с январём 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

(сс) FAndrey Добыча угля

Наиболее сильное снижение зафиксировано в горнодобывающей отрасли (-53,7%). На 12,9% сократились объёмы производства в обрабатывающей сфере. В частности, упали объёмы добычи угля, металлических руд, производства компьютеров и электронных изделий и так далее.

«Рост промышленного производства наблюдался по таким видам экономической деятельности как производство напитков (индекс производства 118,3%), производство одежды (102,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (121,7%)», — добавили в службе статистики.