Пермь, 4 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края судебные приставы изъяли детей из неблагополучной семьи и передали их органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства. Изъятие происходило в рамках исполнения судебного решения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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По данным ведомства, родители вели асоциальный образ жизни и не занимались воспитанием трех детей, возраст которых два, четыре года и 11 лет. «Даже после того, как их поставили на учет, родители не одумались и не встали на путь исправления: дети часто голодали, не посещали медицинского учреждения», — сказали судебные приставы.

На момент предъявления судебным приставам исполнительного документа старший ребенок уже находился в Перми в социально реабилитационном центре для несовершеннолетних. Сотрудникам ведомства предстояло передать органам опеки двух детей. Поначалу родители скандалили и пытались препятствовать проведению исполнительных действий. После предупреждения об административной ответственности они добровольно передали детей сотруднику социальной службы.

«Восстановиться в родительских правах они смогут в судебном порядке после того, как изменят свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию», — подчеркнули в УФССП по Пермскому краю.