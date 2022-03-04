Якутск, , 09:00 — REGNUM Обилие вооружения на территории Украины и её использование как плацдарма угрожали безопасности России. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в оперативном штабе региона.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 1400(Мск). 02.03.2022

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте также: Санкции против России назвали истерией США

Он назвал единственно верным решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции по просьбе ЛНР и ДНР.

«Мы всё с большой тревогой наблюдаем за событиями на Украине. Я в полной мере уверен, что начатая операция была вынужденной мерой по защите жителей Луганской и Донецкой народных республик и нашей страны в целом. Напичкивание Украины вооружением однозначно вело к силовому решению вопросов этих республик, а последующее использование территории Украины как своеобразного плацдарма, явилось бы прямой угрозой безопасности нашей страны. Мы надеемся, что в скором времени военная фаза миротворческой операции закончится, и будут найдены политические решения по завершению конфликта», — отметил Николай Дегтярёв.

Говоря о введении санкций, он оценил их как объявление кибер‑ и информационной войны против России. В этой ситуации, уверен председатель федерации профсоюзов Якутии, должны быть приняты неординарные и существенные меры по смягчению внешнего удара, направленного на нашу страну. Приоритетом Николай Дегтярёв назвал обеспечение социально-экономической стабильности в России и в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение, вводимые в отношении России другими странами — это следствие истерии США, которая передаётся как эстафетная палочка, считает главврач центра экстренной медицинской помощи Якутии Иван Иванов.