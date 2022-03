Пекин, , 08:40 — REGNUM Разработка китайского большого самолета-амфибии AG600 получила поддержку со стороны сектора финансового лизинга, объявила Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), передает 3 марта агентство Синьхуа.

Компания China Aviation Industry General Aircraft Co., Ltd., дочерней фирмой компании AVIC, подписала 3 марта соглашение о стратегическом сотрудничестве с Everbright Financial Leasing Co., Ltd. для совместного стимулирования исследований и разработок AG600 и его будущей эксплуатации, сообщила AVIC. Согласно соглашению, обе стороны изучат инновационные финансовые планы для поддержки дальнейших исследований AG600, а также закупки первой партии авиационной продукции.

Обе стороны также рассмотрят возможность создания инновационного отраслевого финансового сообщества для развития авиационной аварийно-спасательной системы страны, говорится в соглашении. Этот шаг представляет собой важный шаг вперед для AG600 в выходе на рынок и играет важную роль в системе аварийно-спасательных работ страны.

Обе стороны проведут дальнейшие обсуждения плана лизинга первой партии самолетов AG600 и подписания соглашения о покупке, сообщил AVIC.