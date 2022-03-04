Москва, 4 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Комиссия для физических лиц, покупающих иностранную валюту через брокеров, теперь составит 12% вместо ранее заявленных 30%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ 4 марта.

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«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию […] с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Также уточняется, что для юридических лиц комиссия устанавливается также на уровне 12% от суммы операции.

В регуляторе пояснили, что такие меры приняты для «выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Центральный Банк России ввёл комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже. В пресс-службе регулятора пояснили, что такие меры позволят выровнять конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

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