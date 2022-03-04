Уфа, 4 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Фрукты и овощи подорожали в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Башстата.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Овощи и фрукты

Сообщается, что с 18 по 25 февраля 2022 года специалисты зафиксировали рост цен на фрукты и овощи (за исключением свёклы), хлеб, молочную продукцию, яйца и сахар. При этом цены на колбасные и макаронные изделия, а также отдельные виды круп незначительно снизились.

Так, помидоры подорожали на 4,5%, бананы — на 4%, яблоки — на 2,5%, капуста — на 2,1%.

При этом сосиски и сардельки стали дешевле на 3,8%, макаронные изделия — на 2,4%, колбаса полукопченая стала снизилась в цене на 1,7%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители смогут приобрести продукты напрямую от местных производителей.