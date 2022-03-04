Челябинск, , 08:38 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

ХК «Трактор» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Трактора» дубль оформил нападающий Виталий Кравцов. У «Нефтехимика» отличился защитник Максим Березин.

Таким образом, «Трактор» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 5 марта в Нижнекамске.

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