Челябинск, 4 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Трактор»

В составе «Трактора» дубль оформил нападающий Виталий Кравцов. У «Нефтехимика» отличился защитник Максим Березин.

Таким образом, «Трактор» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 5 марта в Нижнекамске.