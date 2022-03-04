Берлин, , 08:36 — REGNUM Решение об отказе Украине и Грузии в приеме в Североатлантический альянс (НАТО) является правильным. Об этом 3 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

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«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал он.

Также Шольц уточнил, что в настоящее время вопрос об этом не стоит на повестке дня и добавил, что возможность вступления в состав Евросоюза Грузии, Молдавии и Украины не является тем вопросом, который нужно поднимать до деэскалации связанного с Украиной кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что у НАТО отсутствуют планы размещения на территории Украины своих ракет.