Владивосток, , 08:51 — REGNUM За последние два дня в Сибири и на Дальнем Востоке наметилась тенденция на стабилизацию цен на автомобили после значительного роста цен по всем направлениям, то в последние двое суток он остановился, сообщается на всероссийском автомобильном портале Drom.ru.

Авторынок

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На Дальнем Востоке цена за семилетнюю иномарку с конца февраля прибавила в среднем 100 тыс. рублей. То есть если стоимость машины была порядка 1 300 000 рублей, то теперь 1 400 000. Цена немного может понизиться, если не будет колебаний курсов.

В Уральском федеральном округе цены продолжают расти. В то время как в ЮФО цена снижается уже неделю на фоне значительного сокращения предложения: там просто нет предложений. Схожая картина наблюдается в СЗФО. В то время как в ЦФО средняя цена на автомобиль установилась на отметке в 2,5 млн рублей.

Таким образом, рост средней цены авто на «Дроме» притормозил около отметки 1,5 млн рублей в среднем. Последние двое суток в 50−60 тыс. объявлений в день каждый день переписывают цену в сторону повышения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 февраля и конец недели в связи с политической обстановкой сильно отразились на ценах на автомашины — средняя цена пошла вверх.