Кызыл, 4 марта 2022, 08:36 — REGNUM В Туве открыта круглосуточная «горячая линия», по которой жители смогут сообщить о фактах завышения цен на продукты питания и другие товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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«Все поступающие обращения на «горячую линию» будут проверяться. При подтверждении фактов завышения цен данные направят в антимонопольную службу», — отметили в правительстве.
Ранее власти республики организовали мониторинг цен в магазинах. По результатам проверок, проведённых на прошлой неделе, существенных изменений цен не зафиксировано.
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