Кызыл, 4 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Туве открыта круглосуточная «горячая линия», по которой жители смогут сообщить о фактах завышения цен на продукты питания и другие товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Да!»

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Все поступающие обращения на «горячую линию» будут проверяться. При подтверждении фактов завышения цен данные направят в антимонопольную службу», — отметили в правительстве.

Ранее власти республики организовали мониторинг цен в магазинах. По результатам проверок, проведённых на прошлой неделе, существенных изменений цен не зафиксировано.