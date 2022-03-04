Пекин, , 08:36 — REGNUM Продажи автомобильной марки Hongqi ведущего китайского автопроизводителя FAW Group Co., Ltd., выросли на 40% в годовом исчислении за первые два месяца 2022 года до 63 800 единиц, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Hongqi E115 Carscoops

Hongqi, в переводе с китайского «красное знамя», является культовым автомобильным брендом Китая. Марка была основана в 1958 году, а ее продукция используется в качестве транспортных средства для парадов на национальных праздниках. В последние годы компания Hongqi ускорила расширение своего продуктового портфеля. Его седаны, внедорожники, а также индивидуальные автомобили экспортировались в Японию, Республику Корея, Ближний Восток и Европу.

Тем временем компания Hongqi изучает рынок новых энергетических транспортных средств. Завод, специализирующийся на электромобилях, с инвестициями в размере 8 млрд юаней (около $1,3 млрд) начал производство, и его первая партия автомобилей поступила на рынок. В прошлом году продажи Hongqi превысили 300 000 единиц, увеличившись на 50,1% в годовом исчислении.