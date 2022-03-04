Махачкала, , 08:35 — REGNUM В Дагестане в ночь на 4 марта произошел пожар в одном из жилых многоэтажных домов в столице региона. Спасателям пришлось эвакуировать 70 жильцов дома, никто из них не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар Mchs.gov.ru

«В 00:40 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Буйнакского, 61, г. Махачкала. <…> В 01:10 обнаружен очаг пожара на кровле дома, площадь пожара 200 м². По уточненной информации эвакуированы 70 человек. По предварительной информации жертв нет», — говорится в сообщении ведомства.

Уточнено также что локализовать возгорание на площади 300 кв. м. удалось почти к трем часам утра, для чего были привлечены 37 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. О полном устранении огня пока не сообщается.