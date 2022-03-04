Омск, , 08:35 — REGNUM Газеты муниципальных районов Омской области выступили в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Районные газеты Омской области поддержали российских военных Оmskportal.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Областные власти напомнили о флешмобе в поддержку российской спецоперации по спасению Донбасса. Автолюбители наклеивают на свои машины стикеры с буквой Z. Кроме того, желающие наклеивают стикеры на окна своих квартир и выкладывают снимки в соцсети (хэштеги — #своихнебросаем и #занаших).

Омские «районки» поддержали акцию в соцсетях, задействовав паблики, группы и сообщества газет в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Они насчитывают более 200 тысяч подписчиков. Также к патриотической акции присоединились 25 сайтов и сетевых изданий районных газет.

Главный редактор газеты «Заря» Полтавского района Валентина Мороз отметила, что коллективы редакций районных газет Омской области в эти дни активно работают против фейков. По её словам, против России развернулась «беспощадная информационная война».

«В такое время, как сейчас, на сломе привычного мироустройства, очень важно держаться всем здравомыслящим людям вместе. Мы должны поддерживать друг друга, но ещё больше поддержка нужна военнослужащим Российской армии, участвующим в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса и рубежей нашей страны», — подчеркнула Мороз.

Читайте также: В Омске прошла акция в поддержку жителей Донбасса и российских военных