Саратов, , 08:35 — REGNUM Об очередном нападении собаки на подростка в Саратове стало известно после публикации в социальных сетях. Инцидент проверяет следственное управление СКР по Саратовской области в рамках доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В сообщении указано, что 3 марта рядом с домом №5 на улице Южно-Зеленой собака укусила школьницу, которая возвращалась с учебы.

ИА REGNUM напоминает, в Заводском районе Саратова от нападения собак пострадали дети в возрасте шести, девяти и 14 лет. Данное сообщение также проверяется следователями.

Глава города Саратова Михаил Исаев в связи с нападением безнадзорных собак на людей объявил выговор председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Саратова Александру Гусеву.

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