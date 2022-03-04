Москва, 4 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Строительная отрасль Москвы давно ведёт работу по импортозамещению. Стройкомплекс более чем на 95% независим от внешнего рынка. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарёв, сообщается на сайте мэра столицы.

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По его словам, основные материалы — металл, бетон, фанера — российского производства. Импорт касается только отдельных образцов техники и оборудования, некоторых отделочных материалов, без которых можно обойтись.

«Стройкомплекс Москвы обладает запасом прочности на несколько лет вперёд. Все планы будут реализованы. Строительная отрасль готова к любым сценариям», — подчеркнул Бочкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом столичные стройки, по словам мэра Сергея Собянина, работают в штатном режиме.

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