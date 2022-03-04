Москва, , 08:31 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:1.

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В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Сергей Плотников. Ещё по шайбе забросили форварды Виталий Абрамов и Андрей Светлаков.

У «Локомотива» точным броском отметился форвард Артём Анисимов.

Таким образом, ЦСКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт 5 марта в Ярославле.

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