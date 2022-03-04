Берлин, 4 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своевременным решение об остановке запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

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По его словам, это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации.

«Думаю, некоторые не совсем понимают — мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Он приходит по многим трубопроводам: через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по «Северному потоку — 1». И поэтому… речь шла о четвёртой трубе», — сказал Шольц.

Поэтом, добавил он, решение об остановке было принято своевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США навязывает свою точку зрения вразрез национальным интересам других стран, в том числе их союзников.

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