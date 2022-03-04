Когалым, Югра, , 08:31 — REGNUM В Югр возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, которого обвиняют в незаконном привлечении на работу 60 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Полицейские Когалыма выяснили, что руководитель одной из строительных фирм грубо нарушил миграционное законодательство, наняв иностранцев из Средней Азии без регистрации на территории России и других необходимых документов. Строители из стран Туркестана проживали в вагончиках прямо на территории возводимого объекта.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ»). Строители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»).