Когалым, Югра, 4 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Югр возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, которого обвиняют в незаконном привлечении на работу 60 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Полицейские Когалыма выяснили, что руководитель одной из строительных фирм грубо нарушил миграционное законодательство, наняв иностранцев из Средней Азии без регистрации на территории России и других необходимых документов. Строители из стран Туркестана проживали в вагончиках прямо на территории возводимого объекта.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ»). Строители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»).