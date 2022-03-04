Москва, , 08:30 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не сможет посетить российских военнопленных на Украине. Омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию им помощи. Об этом Москалькова сообщила 4 марта.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ», — сказала в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ.

Однако, по словам Москалькокой, на следующий день с ее стороны был размещён пост на Facebook, что «договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах».

Читайте также: С начала спецоперации 34 украинских силовика перешли на сторону ЛНР

Ранее в этот день сообщалось, что Москалькова обратилась в Международный Красный Крест с просьбой оказать помощь военнопленным РФ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция Росси на Украине продолжается с 24 февраля. С начала операции в плен в Донецкой Народной Республике сдались свыше сотни украинских военных. Как заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пленным оказана всесторонняя помощь — медицинская и социальная. Например, им дали возможность пообщаться с родными.

Ранее по теме: Западные наёмники Украины не будут считаться военнопленными — Минобороны