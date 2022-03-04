Сеул, 4 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Исключения своих фирм из санкций США, направленных против России, добились власти Южной Кореи в ответ на то, что они введут такой же собственный экспортный контроль. Информация об этом 4 марта обнародована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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При этом накануне министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу встретился с заместителем главы минторга США Дон Грейвс и в ходе встречи они провели обсуждение американских санкций, направленных против российского технологического сектора.

«Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи приняли решение вернуть ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.