Калуга, 4 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Калужской области внесли ясность в работу автокластера. Завод «Фольксваген» в Калуге принял решение о временной остановке предприятия из-за отсутствия ряда комплектующих, поставляемых с Украины. Из-за этого стоят заводы в Германии. Начали искать новых поставщиков в России. Первые варианты уже есть. Из-за антироссийских санкций заводы «Вольво Групп», в том числе и в Калуге также пока приостановили деятельность в стране. В любом случае, Калужская область готова находить компромиссные варианты. Об этом написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Завод «Фольксваген» в Калуге

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»Важно: подтверждено намерение сохранить рабочие места для сотрудников. Они официально переводятся в простой. С оплатой 2/3 от среднего заработка. с соблюдением установленной трудовым законодательством РФ», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу организации, чешская автомобильная компания Škoda (входит в состав концерна Volkswagen) решила временно перекатить деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Автогигант имеет заводы в Калуге и Нижнем Новгороде. Кроме того, Škoda приостанавливает отгрузки автомобилей в РФ.