Джакарта, 4 марта 2022, 08:27 — REGNUM Начальник штаба ВВС Индонезии маршал Фаджар Прасетио заявил о подготовке нескольких пилотов для управления истребителями Rafale, сообщает CNN Indonesia.
Минобороны официально подписало контракт на закупку истребителей французского производства.
Однако Фаджар Прасетио не смог подтвердить, сколько пилотов будут летать на истребителях Rafale.
Напомним, ранее ВВС Индонезии подтвердили, что купят истребители поколения 4.5, а именно Dassault Rafale французского производства и F-15 EX американского производства.