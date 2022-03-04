Джакарта, 4 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Начальник штаба ВВС Индонезии маршал Фаджар Прасетио заявил о подготовке нескольких пилотов для управления истребителями Rafale, сообщает CNN Indonesia.

Истребитель Rafale

Минобороны официально подписало контракт на закупку истребителей французского производства.

Однако Фаджар Прасетио не смог подтвердить, сколько пилотов будут летать на истребителях Rafale.

Напомним, ранее ВВС Индонезии подтвердили, что купят истребители поколения 4.5, а именно Dassault Rafale французского производства и F-15 EX американского производства.