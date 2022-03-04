Чита, 4 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию в стране, связанную с действием санкций. Мнением он поделился в интервью информационному агентству «ТАСС», сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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«Думаю, что инвестиций получим больше, а не меньше. Доля дальневосточных инвестиций, приходящихся на страны, которые сейчас оказывают на нас санкционное давление, не превышает одного процента. Подавляющий поток инвестиций — отечественный. При этом у наших российских предпринимателей возникают дополнительные основания для увеличения объема инвестиций в страну.

Во-первых, это чувство патриотизма. Во-вторых, понимание того, что все активы, находящиеся за границами нашей страны, могут быть изъяты под любым надуманным предлогом», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщает ИА «ТАСС», эксперты и власти говорят о том, что необходимо ориентироваться на Азиатско-Тихоокеанский рынок, при этом Дальний Восток в силу своего географического положения и до санкций имел устойчивые связи с азиатскими партнерами. С мерами господдержки на Дальнем Востоке реализуется более 2 600 проектов, из которых 60 — крупнейшие, объемом более 10 миллиардов рублей каждый.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт транслацию.

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