Уфа, 4 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уфе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Уличная торговля продуктами во время режима самоизоляции

Сообщается, что с 5 по 8 марта на сельскохозяйственных ярмарках жители смогут приобрести продукты напрямую от местных производителей.

5 марта ярмарки будут организованы с 10:00 до 16:00 часов на следующих площадках:

— на площади перед Дворцом спорта по ул. Р. Зорге, 41;

— возле парка «Волна» по ул. Ахметова;

— на участке автодороги по улице Правды от ул. Таллинской до Ухтомского;

— на площади перед Дворцом Молодежи на ул. 50 лет Октября, 21;

— на площади имени С. Орджоникидзе на ул. Первомайская, 14.

6 марта:

— на площади имени С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

— на площади перед Дворцом спорта на ул. Р. Зорге, 41.

7 и 8 марта ярмарка будет работать перед Дворцом спорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены продолжать модернизацию предприятий сельхозпроизводителей и обновлять парк сельхозтехники.