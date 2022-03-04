Якутск, 4 марта 2022, 08:41 — REGNUM В Якутии «Омикрон» продолжает вытеснять другие виды коронавирусной инфекции. Штаммом «Дельта» вызваны порядка 20% новых случаев заболевания COVID-19, сообщила на брифинге 4 марта министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.
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Она призвала продолжать профилактику инфекции среди пожилых людей с хроническими заболеваниями, так как вызывающий тяжёлые осложнения коронавирус пока продолжает циркулировать.
За сутки в ковидные госпитали Якутии попали 75 человек (9,1% от количества заболевших). Коронавирус выявлен у 825 якутян, только 23,4% из них живут в Якутске.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возобновлено проведение мероприятий с участием большого количества людей. Пока пускать на них будут только при наличии медицинских сертификатов.