Якутск, 4 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Якутии «Омикрон» продолжает вытеснять другие виды коронавирусной инфекции. Штаммом «Дельта» вызваны порядка 20% новых случаев заболевания COVID-19, сообщила на брифинге 4 марта министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

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Она призвала продолжать профилактику инфекции среди пожилых людей с хроническими заболеваниями, так как вызывающий тяжёлые осложнения коронавирус пока продолжает циркулировать.

За сутки в ковидные госпитали Якутии попали 75 человек (9,1% от количества заболевших). Коронавирус выявлен у 825 якутян, только 23,4% из них живут в Якутске.

«На 4 марта лечение в стационарах получают 10% больных, в амбулаторных условиях — 90%. За сутки выздоровели 175 человек», — отметила Лена Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возобновлено проведение мероприятий с участием большого количества людей. Пока пускать на них будут только при наличии медицинских сертификатов.