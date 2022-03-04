Москва, 4 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России (ПКР) не может в ускоренном порядке оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов на Игры в Пекине. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ПКР.

Эмблема Параолимпийских игр

Отмечается, что правила Международного паралимпийского комитета (МПК) не позволяют ПКР оспорить в CAS решение о недопуске российских спортсменов.

«ПКР после получения решения МПК о недопуске команды подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы», — говорится в сообщении.

Это касалось обращения в CAS и возможности получения положительного решения в ходе ускоренного разбирательства.

Это оказалось невозможно сделать из-за статьи 2.9 раздела о Параолимпийских играх свода правил МПК. Согласно этим правилам, МПК может в любое время, по своему усмотрению и без указания оснований отказать любому спортсмену в участии. Кроме того, в правилах МПК нет оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта МПК изменил своё решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Параолимпийских играх.