Ереван, , 08:21 — REGNUM В министерстве экономки Армении рассматривают разные варианты проблем, которые могут возникнуть для республики в связи с санкциями против России, объявленными после начала операции на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил журналистам глава минэкономики Армении Ваан Керобян.

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Министр отметил, что, по мнению некоторых экспертов, объём экспорта в Россию может упасть на 40%. Предполагается, что могут возникнуть проблемы с грузоперевозками в Россию.

«Это означает, что существенно вырастет спрос, особенно на товары первой необходимости, что скажется на перерабатывающей промышленности Армении», — сказал Керобян.

Он отметил, что Армения экспортирует в Россию в основном продукты. В 2021 году объём экспорта составил $800 млн.

Стоит отметить, что единственный действующий сухопутный маршрут между Россией и Арменией лежит через Грузию. В зимний период там часто вводят ограничения из-за снежной погоды, особенно для грузовых машин. Грузия не поддержала санкции против России, но 3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление республики в Евросоюз.