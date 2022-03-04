Чита, 4 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил поддержку и соболезнования родным и близким бойца российской армии Ильи Бульдина, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Правительство Забайкальского края Илья Бульдин погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины

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«Дорогие забайкальцы. Сегодня мы отдаём долг почёта и уважения нашему земляку, стрелку Илье Бульдину, отдавшему жизнь за нас с вами и за будущее наших детей при проведении военной спецоперации на Украине. Приносим соболезнования родным и близким, разделяем печаль вашей утраты. Мы с вами», — сказал губернатор.

Он также напомнил о важнейшем значении взаимопомощи и поддержки для всех:

«Дорогие земляки. Помните, мы все — одна семья. Нам, многим из нас, практически каждому сегодня нужна поддержка, помощь, участие. Оглянитесь. Вовремя заметьте, кому сейчас нужна помощь. Проявите участие, пожалуйста».

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт транслацию.

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