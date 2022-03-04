Махачкала, 4 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Власти Дагестана намерены принять меры для поддержки устойчивого роста экономики республики в непростых условиях, в которых она может оказаться из-за санкций. В регионе создан оперативный штаб, который разработает мероприятия, позволяющие поддержать стабильность. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов по итогам совещания с правительством, состоявшегося 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

«Все мы видим, какое беспрецедентное давление сейчас оказывается на нашу страну. Некоторые санкции даже выходят за рамки здравого смысла. Многие из них подрывают экономику тех стран, которые их вводят. <…> Никаких оснований для паники у нас нет. Все социальные обязательства, взятые на себя республикой, будут выполняться в полном объёме», — успокоил жителей Дагестана Меликов.

Среди антикризисных мер по устойчивому развитию экономики в условиях международных санкций были предложены такие налоговые преференции для бизнеса, как уменьшение транспортного налога для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил до уровня среднего по СКФО, поддержка предприятий оборотными средствами, предоставление отсрочки погашения основного долга по уже выданным кредитам.

Кроме того, будет ежедневно проводиться мониторинг розничных цен на ряд товаров с целью недопущения их неоправданного роста. Были предложены также меры по развитию личных подсобных хозяйств граждан и по занятости населения в малых формах предпринимательства.