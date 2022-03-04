Москва, , 08:21 — REGNUM Блокировку социальной сети Facebook, принадлежащей Meta Platforms, Inc., начали провайдеры в России после заявления Роскомнадзора о принятии мер частичного ограничения доступа в виде замедления трафика в связи с распространением соцсетью запрещённого контента. О проблемах в работе социальной сети можно узнать 4 марта из данных портала Downdetector, который мониторит работу популярных интернет-ресурсов.

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В настоящее время социальная сеть Facebook уже не открывается в мобильных браузерах. Кроме того, блокировку Facebook начали и российские интернет-провайдеры. В частности, аккаунт в Facebook стал недоступен для пользователей «Ростелекома».

Стоит отметить, что социальная сеть Facebook с началом российской спецоперации на Украине стала блокировать аккаунты российских граждан, а также наложила ограничения на официальные аккаунты российских государственных СМИ. Одновременно в социальной сети начала массово распространяться заведомо ложная информация о спецоперации на Украине.

Роскомнадзор 24 февраля направил требования руководству Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и обосновать причину их введения. Данные требования были проигнорированы владельцами социальной сети.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзор принял меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи из России отметили сбои в работе социальной сети Facebook.

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