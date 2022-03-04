Москва, , 08:17 — REGNUM Цены нефти к вечеру 3 марта начали снижаться после мощного роста. заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти в арктике

Так, цена нефти марки Brent на Московской бирже, хотя днём протестировала уровень в $108, к концу дня упала на 2,7% до $106 за баррель.

В Еврокомиссии объявили, что ЕС пока не рассматривает возможность введения полного эмбарго на поставки энергоресурсов из России.

Отчасти эта новость способствовала нивелированию «военной премии» в цене на нефть (примерно $18−20 за баррель), которая снизилась за сегодняшний день в $6−7 за баррель.

Однако логистические проблемы, возникшие у российских нефтяников из-за санкций, являются довольно сильным противодействующим существенному снижению цен средством.

Цена нефти Brent преодолела несколько уровней сопротивления в среднесрочном периоде может взять высоту в $115 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене на нефть марки Brent в $105—108 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent вплотную подошла к отметке $120 за баррель