Оттава, , 08:16 — REGNUM Новую партию летальных вооружений, включающую 4500 противотанковых гранатометов М-72 и около 7500 ручных гранат, готовит Канада к отправке на Украину. Об этом заявила канадский министр обороны Анита Ананд 3 марта в ходе пресс-конференции.

Канада

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Она отметила, что ранее Оттава уже направляла Киеву несколько грузов с оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта власти Чехии одобрили поставку Украине оружия и боеприпасов на сумму 17 млн крон (около $731 тыс.). Речь идет о пулеметах, автоматах, винтовках и более 100 тысяч патронов.

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