Берлин, 4 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, у Североатлантического альянса (НАТО) отсутствуют планы размещения на территории Украины своих ракет. Он заявил об этом 3 марта в интервью телеканалу ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

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Как считает канцлер ФРГ, «было бы правильно и вполне разумно», чтобы власти России приняли предложение США и НАТО о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями.

«Обеспокоенность (президента России Владимира Путина), которую он также сформулировал, по поводу того, что НАТО планировала разместить на Украине ракеты, нацеленные на Москву, (являлась напрасной) — это (размещение ракет НАТО) ни в коем случае никем не планировалось», — сказал он.

При этом Шольц уточнил, что, по его мнению, по этому вопросу стороны могли бы договориться во время переговоров по контролю над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чартерный самолёт, на борту которого находились двое граждан России, был задержан в аэропорту канадского города Йеллоунайф.