Магадан, , 08:38 — REGNUM В Магаданской области молодые семьи получили сертификат на покупку жилья.

Строительство жилья

Читайте также: На Сахалине новое жильё получили 105 семей

«Поздравляю и желаю счастливого новоселья первым молодым семьям, получившим в этом году свидетельства на приобретение жилья. Всего в 2022 году такой сертификат получат 150 семей из Магадана, Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского городских округов.⁣⁣ Хочу заверить, что программу мы считаем приоритетной, будем её продолжать и поддерживать.⁣⁣ Магаданская область должна стать местом для комфортной жизни», — написал в соцсетях губернатор Колымы Сергей Носов.⁣⁣⠀

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 4 марта вручил ключи от квартир в новом пятиэтажном доме в Корсакове на улице Калинина. Новоселье справят многодетные и молодые семьи, инвалиды из райцентра, сел Раздольное, Соловьевка и Дачное.